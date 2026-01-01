Short de foot Dri-FIT Erling Haaland Academy pour ado

Matériaux recyclés
Erling Haaland Academy
Short de foot Dri-FIT pour ado
Sur le terrain, Erling Haaland est un joueur redoutable et sûr de lui. Pas surprenant qu'il ait besoin d'une tenue à son image. Ce short en maille léger intègre notre technologie Dri-FIT anti-transpirante et des empiècements latéraux en mesh. Erling reste donc toujours au frais, tout en mettant le feu sur le terrain.
- Couleur affichée : University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Article : HV0213-739
Erling Haaland Academy
Sur le terrain, Erling Haaland est un joueur redoutable et sûr de lui. Pas surprenant qu'il ait besoin d'une tenue à son image. Ce short en maille léger intègre notre technologie Dri-FIT anti-transpirante et des empiècements latéraux en mesh. Erling reste donc toujours au frais, tout en mettant le feu sur le terrain.
Avantages
- Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Taille élastique avec cordon de serrage pour ajuster la tenue comme tu veux.
Détails du produit
- Corps/mesh : 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Article : HV0213-739
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 152 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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