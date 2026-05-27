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Short de basket Dri-FIT Nike DNA Academy 20 cm pour homme - Noir/Noir/Noir/Blanc

Matériaux recyclés

Nike DNA Academy

Short de basket Dri-FIT 20 cm pour homme

34,99 €
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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Tu veux parfaire ton jeu ? Enfile ce short à taille haute et entraîne-toi en toute liberté, sans que le tissu te gêne. Avec sa technologie Nike Dri-FIT, tu restes au sec pendant tes sessions pour plus de confort.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Noir/Blanc
  • Article : IQ8608-010

Nike DNA Academy

34,99 €

Tu veux parfaire ton jeu ? Enfile ce short à taille haute et entraîne-toi en toute liberté, sans que le tissu te gêne. Avec sa technologie Nike Dri-FIT, tu restes au sec pendant tes sessions pour plus de confort.

Avantages

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Détails du produit

  • Longueur d'entrejambe de 20 cm
  • Tissu en maille avec un devant en mesh et un dos plat
  • Taille élastique avec cordon de serrage
  • Swoosh brodé
  • Poches latérales
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Noir/Blanc
  • Article : IQ8608-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (1)

5 étoiles

  • Lenka236665739

    Material and size Is perfect, very comfortable. *****

Short de basket Dri-FIT Nike DNA Academy 20 cm pour homme

Nike DNA Academy

34,99 €

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