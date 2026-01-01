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Short de basket Dri-FIT Nike Crossover pour ado - Midnight Navy/Blanc

Matériaux recyclés

Nike Crossover

Short de basket Dri-FIT pour ado

24,99 €
Midnight Navy/Blanc
Noir/Blanc
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Le mesh respirant de ce short de basket léger et notre technologie Dri-FIT anti-transpirante t'apportent fraîcheur et confort sur le terrain.


  • Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc
  • Article : IO3380-410

Nike Crossover

24,99 €

Le mesh respirant de ce short de basket léger et notre technologie Dri-FIT anti-transpirante t'apportent fraîcheur et confort sur le terrain.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Taille élastique avec cordon de serrage pour l'ajuster comme tu veux.

Détails du produit

  • Swoosh brodé
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Midnight Navy/Blanc
  • Article : IO3380-410

Taille et coupe

    • Le modèle (femme) porte une taille M et mesure 154 cm
    • Le mannequin (homme) porte une taille M et mesure 127 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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