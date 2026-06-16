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Short de basket Dri-FIT Nike Classic 20 cm pour homme - Parachute Beige/Noir/Noir

Matériaux recyclés

Nike Classic

Short de basket Dri-FIT 20 cm pour homme

49,99 €
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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Éblouis ton défenseur avec une combinaison de dribbles qu'il ne verra pas venir dans ce short classique de 20 cm. Avec sa technologie Nike Dri-fit, tu restes au sec pendant tes sessions pour plus de confort.


  • Couleur affichée : Parachute Beige/Noir/Noir
  • Article : IF2585-297

Nike Classic

49,99 €

Éblouis ton défenseur avec une combinaison de dribbles qu'il ne verra pas venir dans ce short classique de 20 cm. Avec sa technologie Nike Dri-fit, tu restes au sec pendant tes sessions pour plus de confort.

Avantages

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Parachute Beige/Noir/Noir
  • Article : IF2585-297

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (2)

5 étoiles

  • Good quality

    MarlonA401140809

    Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.

  • Bel imprimé et bon short

    davidd302913355

    L'imprimé dans une vacation camouflage est très beau et le fitting du short correspond bien à la taille.

Short de basket Dri-FIT Nike Classic 20 cm pour homme

Nike Classic

49,99 €

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