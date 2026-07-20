Sac de training Nike Brasilia (petite taille, 40 L)

Perfect!
DreaGood
Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!
Matériaux recyclés
Pour tes entraînements comme au quotidien, ce sac est parfait pour transporter tes affaires. Il est doté de nombreuses poches intérieures et extérieures pour ranger tout ton équipement (et même d'une poche latérale aérée pour les affaires pleines de sueur après l'entraînement). Fais ton sac, et c'est parti.
Nike Brasilia
Pour tes entraînements comme au quotidien, ce sac est parfait pour transporter tes affaires. Il est doté de nombreuses poches intérieures et extérieures pour ranger tout ton équipement (et même d'une poche latérale aérée pour les affaires pleines de sueur après l'entraînement). Fais ton sac, et c'est parti.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Perfect!
DreaGood
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Nike Brasilia