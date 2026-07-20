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Sac de training Nike Brasilia (petite taille, 40 L) - Noir/Noir/Blanc

Matériaux recyclés

Nike Brasilia

Sac de training (petite taille, 40 L)

39,99 €
Noir/Noir/Blanc
Light Bone/Noir/Noir
Indigo Storm/Noir/Reflect Silver
Tough Red/Noir/Reflect Silver
TAILLE UNIQUE

Pour tes entraînements comme au quotidien, ce sac est parfait pour transporter tes affaires. Il est doté de nombreuses poches intérieures et extérieures pour ranger tout ton équipement (et même d'une poche latérale aérée pour les affaires pleines de sueur après l'entraînement). Fais ton sac, et c'est parti.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IB4394-010

Nike Brasilia

39,99 €

Pour tes entraînements comme au quotidien, ce sac est parfait pour transporter tes affaires. Il est doté de nombreuses poches intérieures et extérieures pour ranger tout ton équipement (et même d'une poche latérale aérée pour les affaires pleines de sueur après l'entraînement). Fais ton sac, et c'est parti.

Avantages

  • Bandoulière réglable et doubles poignées pour avoir le choix entre plusieurs options de transport confortables.
  • Poche latérale en mesh extensible pouvant contenir une gourde.
  • Poche latérale aérée pour que ton équipement respire.

Détails du produit

  • 51 cm (H) x 28 cm (l) x 28 cm (P)
  • 40 L
  • 100 % polyester
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IB4394-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Perfect!

    DreaGood

    Ordered this for my son and he loves it! It’s spacious and do far holding up good!!

Sac de training Nike Brasilia (petite taille, 40 L)

Nike Brasilia

39,99 €

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