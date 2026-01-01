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Sac de sport Jordan Element (48,5 L) - Noir/Gym Red

Jordan

Sac de sport Element (48,5 L)

49,99 €
TAILLE UNIQUE

Que ce soit pour aller à la salle de sport, au bureau ou en voyage, tu seras dans ton élément avec ce sac de sport. Place de petits objets de valeur comme des bijoux, ton téléphone ou ton passeport dans l'une des poches secrètes doublées de velours sur le devant. Et avec les poignées et la bandoulière amovible, tu peux porter le sac comme tu veux.


  • Couleur affichée : Noir/Gym Red
  • Article : IU9040-010

Jordan

49,99 €

Que ce soit pour aller à la salle de sport, au bureau ou en voyage, tu seras dans ton élément avec ce sac de sport. Place de petits objets de valeur comme des bijoux, ton téléphone ou ton passeport dans l'une des poches secrètes doublées de velours sur le devant. Et avec les poignées et la bandoulière amovible, tu peux porter le sac comme tu veux.

Détails du produit

  • 26 cm (H) x 55 cm (L) x 33 cm (P) ; longueur de la bandoulière : 130 cm (maximum), 81 cm (minimum)
  • 100 % polyester
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Gym Red
  • Article : IU9040-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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