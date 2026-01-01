Sac de sport Jordan Collectors (45 L)

Jordan
Sac de sport Collectors (45 L)
Ce sac de sport est fait pour les sneakerheads. Son tissu Cordura® résiste aux déchirures et aux éraflures. Sa finition déperlante garde tes affaires au sec et en sécurité. Le compartiment principal est doté de séparateurs rembourrés réglables et amovibles pour protéger tes sneakers pendant tes voyages (peut contenir jusqu'à 3 paires de chaussures pour homme de taille 47) et d'une pochette pour ordinateur portable à l'intérieur. Utilise les poches en maille balistique sur le côté pour ranger tes gourdes. Les poches à zip sur le devant sont parfaites pour ranger les petits objets auxquels tu veux accéder rapidement et facilement. Et avec les poignées et la bandoulière amovible, tu peux porter le sac de plusieurs façons.
- Couleur affichée : Khaki
- Article : IU5400-247
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Ce sac de sport est fait pour les sneakerheads. Son tissu Cordura® résiste aux déchirures et aux éraflures. Sa finition déperlante garde tes affaires au sec et en sécurité. Le compartiment principal est doté de séparateurs rembourrés réglables et amovibles pour protéger tes sneakers pendant tes voyages (peut contenir jusqu'à 3 paires de chaussures pour homme de taille 47) et d'une pochette pour ordinateur portable à l'intérieur. Utilise les poches en maille balistique sur le côté pour ranger tes gourdes. Les poches à zip sur le devant sont parfaites pour ranger les petits objets auxquels tu veux accéder rapidement et facilement. Et avec les poignées et la bandoulière amovible, tu peux porter le sac de plusieurs façons.
Détails du produit
- 32 cm (H) x 46 cm (L) x 29 cm (P) ; longueur de la sangle : 130 cm (maximum)
- 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Khaki
- Article : IU5400-247
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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