Sac de sport de training Nike Brasilia (très petite taille, 24 L)

Matériaux recyclés
Nike Brasilia
Sac de sport de training (très petite taille, 24 L)
Ne te laisse pas berner par la mention « très petite taille ». Ce sac a tout d'un grand. Le compartiment principal est suffisamment spacieux pour tes vêtements et chaussures d'entraînement. Avec les poches zippées à l'avant et sur les côtés, tu gardes tes affaires bien rangées.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : IB4398-010
Nike Brasilia
Ne te laisse pas berner par la mention « très petite taille ». Ce sac a tout d'un grand. Le compartiment principal est suffisamment spacieux pour tes vêtements et chaussures d'entraînement. Avec les poches zippées à l'avant et sur les côtés, tu gardes tes affaires bien rangées.
Avantages
- Bandoulière réglable et doubles poignées pour avoir le choix entre plusieurs options de transport confortables.
- Poches latérales pour ranger une bouteille d'eau ou d'autres petits objets.
- Poche intérieure à zip pour ranger tes objets de valeur.
Détails du produit
- 38 cm (L) x 25 cm (l) x 25 cm (H)
- 24 L
- 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : IB4398-010
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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