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Sac de gym Jordan Element (4 L) - Noir/Gym Red/Gym Red

Jordan

Sac de gym Element (4 L)

22,99 €
TAILLE UNIQUE

Un rangement pratique et repliable. Prends ton équipement et emporte-le partout dans ce sac simple et léger. Les cordons de serrage qui ferment le haut font office de bretelles pour le porter comme un sac à dos ou sur l'épaule. Les poches à zip sur le devant sont parfaites pour ranger les petits objets auxquels tu as besoin d'accéder rapidement et facilement.


  • Couleur affichée : Noir/Gym Red/Gym Red
  • Article : IR8408-013

Jordan

22,99 €

Un rangement pratique et repliable. Prends ton équipement et emporte-le partout dans ce sac simple et léger. Les cordons de serrage qui ferment le haut font office de bretelles pour le porter comme un sac à dos ou sur l'épaule. Les poches à zip sur le devant sont parfaites pour ranger les petits objets auxquels tu as besoin d'accéder rapidement et facilement.

Détails du produit

  • 46 cm (H) x 36 cm (L) x 2,5 cm (P). Longueur des sangles : 46 cm (minimum)
  • 100 % polyester
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Gym Red/Gym Red
  • Article : IR8408-013

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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