Sac de golf Nike Air Max Lite

Nike Air Max Lite
Sac de golf
Pesant 2 kg, le sac Nike Air Max Lite est conçu pour les golfeurs qui ne veulent pas trop s'encombrer. Les bretelles rembourrées Air Max et le coussinet lombaire te permettent de bénéficier d'un maximum de maintien et de confort. La poche extérieure pratique peut contenir une bouteille d'eau pour t'aider à t'hydrater tout au long du parcours.
- Couleur affichée : Noir/Pure Platinum/Noir
- Article : IO1600-095
Nike Air Max Lite
Pesant 2 kg, le sac Nike Air Max Lite est conçu pour les golfeurs qui ne veulent pas trop s'encombrer. Les bretelles rembourrées Air Max et le coussinet lombaire te permettent de bénéficier d'un maximum de maintien et de confort. La poche extérieure pratique peut contenir une bouteille d'eau pour t'aider à t'hydrater tout au long du parcours.
Avantages
- Quatre séparateurs te permettent d'organiser tes clubs.
- Cinq poches pour ranger des balles, des tees et d'autres essentiels.
Détails du produit
- Patch pour gant à scratch
- Pochette pour stylo
- 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Pure Platinum/Noir
- Article : IO1600-095
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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