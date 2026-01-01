Sac de football Nike Academy (18 L)

Nike Academy
Sac de football (18 L)
Léger et simple, le sac de gym Nike Academy permet de ranger et de transporter rapidement l'équipement dont tu as besoin pour t'entraîner, jouer et profiter au mieux de ta journée.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : IO0924-010
Nike Academy
Léger et simple, le sac de gym Nike Academy permet de ranger et de transporter rapidement l'équipement dont tu as besoin pour t'entraîner, jouer et profiter au mieux de ta journée.
Avantages
- Petite poche à zip pour accéder rapidement à tes petits essentiels.
- Le fond enduit revisité offre une protection contre les intempéries et une résistance accrue.
Détails du produit
- 51 cm (H) x 36 cm (l) x 5 cm (P)
- 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : IO0924-010
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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