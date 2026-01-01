Sac banane à imprimé floral Nike Aura (2 L)

Matériaux recyclés
Nike Aura
Sac banane à imprimé floral (2 L)
Oui, tu as besoin d'un autre sac banane Aura. Ce modèle combine un imprimé floral subtil avec d'élégants détails métallisés. Clés, cartes, téléphone ? Pas de problème. Ils rentrent tous dans le compartiment principal. La poche arrière à zip et les poches intérieures permettent d'organiser tes affaires en un clin d'œil.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Gunmetal
- Article : IQ1270-010
Nike Aura
Oui, tu as besoin d'un autre sac banane Aura. Ce modèle combine un imprimé floral subtil avec d'élégants détails métallisés. Clés, cartes, téléphone ? Pas de problème. Ils rentrent tous dans le compartiment principal. La poche arrière à zip et les poches intérieures permettent d'organiser tes affaires en un clin d'œil.
Détails du produit
- 18 cm (L) x 8 cm (l) x 13 cm (H)
- Attache réglable
- Corps : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Gunmetal
- Article : IQ1270-010
Livraison et retours
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