Sac avec cordon de serrage Nike Brasilia (18 L)

Matériaux recyclés
Nike Brasilia
Sac avec cordon de serrage (18 L)
Voici un sac parfait pour tout emporter. L'ouverture sur le dessus permet d'y glisser tes affaires les plus volumineuses. Et avec la poche à zip sur le devant, tu gardes tout à portée de main. Fais ton sac et pars à l'aventure.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : IB4409-010
Nike Brasilia
Voici un sac parfait pour tout emporter. L'ouverture sur le dessus permet d'y glisser tes affaires les plus volumineuses. Et avec la poche à zip sur le devant, tu gardes tout à portée de main. Fais ton sac et pars à l'aventure.
Avantages
- Bandoulières faisant office de cordon de serrage pour fermer l'ouverture sur le dessus.
- Le dessous du sac renforcé protège efficacement ton équipement des chocs et des éraflures.
Détails du produit
- 36 cm (H) x 51 cm (l) x 5 cm (P)
- Corps / doublure : 100 % polyester
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
- Article : IB4409-010
Livraison et retours
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