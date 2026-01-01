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Sac à dos Nike Commuter Elite (15 L) - Noir/Noir/Silver

Nike Commuter Elite

Sac à dos (15 L)

99,99 €
TAILLE UNIQUE

Cours en toute confiance avec le sac à dos Nike Commuter Elite. Les sangles au niveau du sternum et de la taille sont totalement réglables pour s'adapter à tes besoins… et elles restent bien en place durant ton run. Et ce n'est pas tout : tu trouveras une poche imperméable pour ton téléphone, un design compatible avec les poches à eau et des détails réfléchissants.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Silver
  • Article : HM7000-084

Nike Commuter Elite

99,99 €

Cours en toute confiance avec le sac à dos Nike Commuter Elite. Les sangles au niveau du sternum et de la taille sont totalement réglables pour s'adapter à tes besoins… et elles restent bien en place durant ton run. Et ce n'est pas tout : tu trouveras une poche imperméable pour ton téléphone, un design compatible avec les poches à eau et des détails réfléchissants.

Détails du produit

  • Poche d'eau vendue séparément
  • Résistant à l'eau
  • Motifs réfléchissants
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Silver
  • Article : HM7000-084

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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