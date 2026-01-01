Sac à dos Nike Commuter Elite (15 L)

Nike Commuter Elite
Sac à dos (15 L)
Cours en toute confiance avec le sac à dos Nike Commuter Elite. Les sangles au niveau du sternum et de la taille sont totalement réglables pour s'adapter à tes besoins… et elles restent bien en place durant ton run. Et ce n'est pas tout : tu trouveras une poche imperméable pour ton téléphone, un design compatible avec les poches à eau et des détails réfléchissants.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Silver
- Article : HM7000-084
Nike Commuter Elite
Cours en toute confiance avec le sac à dos Nike Commuter Elite. Les sangles au niveau du sternum et de la taille sont totalement réglables pour s'adapter à tes besoins… et elles restent bien en place durant ton run. Et ce n'est pas tout : tu trouveras une poche imperméable pour ton téléphone, un design compatible avec les poches à eau et des détails réfléchissants.
Détails du produit
- Poche d'eau vendue séparément
- Résistant à l'eau
- Motifs réfléchissants
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Silver
- Article : HM7000-084
Livraison et retours
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