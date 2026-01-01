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Sac à dos Nike Commute (25 L) - Football Grey/Football Grey/Reflect Silver

Matériaux recyclés

Nike Commute

Sac à dos (25 L)

69,99 €
Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
Noir/Noir/Reflect Silver
TAILLE UNIQUE

Ce sac à dos aux motifs réfléchissants est idéal pour transporter tes essentiels du quotidien. Il dispose d'un compartiment séparé rembourré pour ordinateur portable afin d'organiser tes appareils en toute sécurité. Une poche à zip sur le devant permet un accès rapide à tes petits objets essentiels, tandis qu'une poche à zip extensible et pratique sur un côté s'adapte à la plupart des gourdes grand format.


  • Couleur affichée : Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
  • Article : IQ1281-085

Nike Commute

69,99 €

Ce sac à dos aux motifs réfléchissants est idéal pour transporter tes essentiels du quotidien. Il dispose d'un compartiment séparé rembourré pour ordinateur portable afin d'organiser tes appareils en toute sécurité. Une poche à zip sur le devant permet un accès rapide à tes petits objets essentiels, tandis qu'une poche à zip extensible et pratique sur un côté s'adapte à la plupart des gourdes grand format.

Avantages

  • Housse interne permettant de ranger un ordinateur portable jusqu’à 15 pouces.
  • Empiècement dans le dos et bretelles réglables rembourrés pour plus de confort.
  • Poche extérieure à zip pour un accès rapide à tes objets essentiels.
  • Mini sac amovible pour ranger les petits objets de façon organisée.

Détails du produit

  • 30 cm (l) x 48 cm (H) x 13 cm (P)
  • Motifs réfléchissants
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Couleur affichée : Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
  • Article : IQ1281-085

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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