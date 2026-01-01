Sac à dos Nike Commute (25 L)

Matériaux recyclés
Nike Commute
Sac à dos (25 L)
Ce sac à dos aux motifs réfléchissants est idéal pour transporter tes essentiels du quotidien. Il dispose d'un compartiment séparé rembourré pour ordinateur portable afin d'organiser tes appareils en toute sécurité. Une poche à zip sur le devant permet un accès rapide à tes petits objets essentiels, tandis qu'une poche à zip extensible et pratique sur un côté s'adapte à la plupart des gourdes grand format.
- Couleur affichée : Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
- Article : IQ1281-085
Nike Commute
Ce sac à dos aux motifs réfléchissants est idéal pour transporter tes essentiels du quotidien. Il dispose d'un compartiment séparé rembourré pour ordinateur portable afin d'organiser tes appareils en toute sécurité. Une poche à zip sur le devant permet un accès rapide à tes petits objets essentiels, tandis qu'une poche à zip extensible et pratique sur un côté s'adapte à la plupart des gourdes grand format.
Avantages
- Housse interne permettant de ranger un ordinateur portable jusqu’à 15 pouces.
- Empiècement dans le dos et bretelles réglables rembourrés pour plus de confort.
- Poche extérieure à zip pour un accès rapide à tes objets essentiels.
- Mini sac amovible pour ranger les petits objets de façon organisée.
Détails du produit
- 30 cm (l) x 48 cm (H) x 13 cm (P)
- Motifs réfléchissants
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
- Couleur affichée : Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
- Article : IQ1281-085
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike Commute.
Nike Commute