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Sac à dos Nike Academy Atlético Madrid 25/26 - Deep Royal Blue/Sport Red/Blanc

Atlético Madrid 25/26

Sac à dos Nike Academy

49,99 €
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TAILLE UNIQUE

Le mauvais temps n'empêche pas de s'entraîner et il ne devrait pas t'empêcher d'avoir un équipement sec. Posé au sol ou accroché à une clôture, ce sac à dos est fait pour supporter les caprices de la météo pendant que tu joues ou t'entraînes. La poche avant est pratique pour ranger un ballon. La housse anti-pluie intègre la technologie Nike Storm-FIT pour plus de protection contre les intempéries. Le mesh assure respirabilité et ventilation quand le soleil brille.


  • Couleur affichée : Deep Royal Blue/Sport Red/Blanc
  • Article : IR4745-455

Atlético Madrid 25/26

49,99 €

Le mauvais temps n'empêche pas de s'entraîner et il ne devrait pas t'empêcher d'avoir un équipement sec. Posé au sol ou accroché à une clôture, ce sac à dos est fait pour supporter les caprices de la météo pendant que tu joues ou t'entraînes. La poche avant est pratique pour ranger un ballon. La housse anti-pluie intègre la technologie Nike Storm-FIT pour plus de protection contre les intempéries. Le mesh assure respirabilité et ventilation quand le soleil brille.

Avantages

  • La technologie Nike Storm-FIT te protège du vent et de la pluie pour rester à l'aise dans les conditions extrêmes.
  • Poche latérale avec fermeture à scratch pour ranger la housse anti-pluie.
  • Grande poche offrant un espace de rangement pour les appareils technologiques.
  • Bretelles rembourrées et réglables pour une tenue confortable.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavage à la main
  • Couleur affichée : Deep Royal Blue/Sport Red/Blanc
  • Article : IR4745-455

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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