Sac à dos Nike Academy Angleterre 2026/27 Academy Backpack

Angleterre 2026/27 Academy Backpack
Sac à dos Nike Academy
Le mauvais temps n'empêche pas de s'entraîner et il ne devrait pas t'empêcher d'avoir un équipement sec. Posé au sol ou accroché à une clôture, ce sac à dos est fait pour supporter les caprices de la météo pendant que tu joues ou t'entraînes. La poche avant est pratique pour ranger un ballon. La housse anti-pluie intègre la technologie Nike Storm-FIT pour plus de protection contre les intempéries. Le mesh assure respirabilité et ventilation quand le soleil brille.
- Couleur affichée : Obsidian/Sport Red/Blanc
- Article : IQ6997-451
Angleterre 2026/27 Academy Backpack
Le mauvais temps n'empêche pas de s'entraîner et il ne devrait pas t'empêcher d'avoir un équipement sec. Posé au sol ou accroché à une clôture, ce sac à dos est fait pour supporter les caprices de la météo pendant que tu joues ou t'entraînes. La poche avant est pratique pour ranger un ballon. La housse anti-pluie intègre la technologie Nike Storm-FIT pour plus de protection contre les intempéries. Le mesh assure respirabilité et ventilation quand le soleil brille.
Avantages
La technologie Nike Storm-FIT te protège du vent et de la pluie pour rester à l'aise dans les conditions extrêmes. Bretelles rembourrées et réglables pour une tenue confortable.
Détails du produit
- Poche latérale avec fermeture à scratch pour ranger la housse anti-pluie. Grande poche offrant un espace de rangement pour les appareils technologiques.
- Corps : 90 % polyester / 10 % nylon. Doublure : 100 % polyester.
- Lavage à la main
- Couleur affichée : Obsidian/Sport Red/Blanc
- Article : IQ6997-451
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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