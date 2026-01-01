Sac à dos ACG pour pré-ado (18 L)

ACG
Sac à dos pour pré-ado (18 L)
Des sentiers aux salles de classe, ce sac à dos relève tous les défis du quotidien. Conçu dans une matière résistante avec une finition déperlante, ce sac à dos est prêt à affronter le quotidien. Son grand compartiment principal intègre une housse rembourrée pour ordinateur portable, tandis que les poches latérales permettent de garder tes boissons à portée de main. Une poche zippée à l'avant offre un accès rapide à tes petits essentiels.
- Couleur affichée : Noir
- Article : IZ8090-010
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Des sentiers aux salles de classe, ce sac à dos relève tous les défis du quotidien. Conçu dans une matière résistante avec une finition déperlante, ce sac à dos est prêt à affronter le quotidien. Son grand compartiment principal intègre une housse rembourrée pour ordinateur portable, tandis que les poches latérales permettent de garder tes boissons à portée de main. Une poche zippée à l'avant offre un accès rapide à tes petits essentiels.
Détails du produit
- 43 cm (H) x 28 cm (L) x 15 cm (P). Longueur des sangles : 89 cm (maximum), 44 cm (minimum)
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : IZ8090-010
Livraison et retours
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