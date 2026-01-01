 
image 1 sur 7
Sac à bandoulière en forme de croissant à imprimé floral Nike Aura (4 L) - Noir/Noir/Gunmetal

Matériaux recyclés

Nike Aura

Sac à bandoulière en forme de croissant à imprimé floral (4 L)

39,99 €
Noir/Noir/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/ROSE GOLD BRL
TAILLE UNIQUE

Oui, tu as besoin d'un autre sac à bandoulière Aura. Ce modèle combine un imprimé floral subtil avec d'élégants détails métallisés. La poche principale est pratique pour accéder rapidement aux petits objets. La poche intérieure à zip permet d'organiser tes objets de valeur en un clin d'œil.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Gunmetal
  • Article : IQ1268-010

Nike Aura

39,99 €

Oui, tu as besoin d'un autre sac à bandoulière Aura. Ce modèle combine un imprimé floral subtil avec d'élégants détails métallisés. La poche principale est pratique pour accéder rapidement aux petits objets. La poche intérieure à zip permet d'organiser tes objets de valeur en un clin d'œil.

Détails du produit

  • 30 cm (l) x 18 cm (H) x 10 cm (P)
  • Attache réglable
  • Corps : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Gunmetal
  • Article : IQ1268-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike Aura.

    Sac à bandoulière en forme de croissant à imprimé floral Nike Aura (4 L)

    Nike Aura

    39,99 €

    Complète ton look

    Item 3 of 7