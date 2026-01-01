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Sac à bandoulière à imprimé floral Nike Aura (5 L) - Pink Smoke/Pink Smoke/ROSE GOLD BRL

Nike Aura

Sac à bandoulière à imprimé floral (5 L)

39,99 €
Pink Smoke/Pink Smoke/ROSE GOLD BRL
Noir/Noir/Gunmetal
TAILLE UNIQUE

Oui, tu as besoin d'un autre sac à bandoulière Aura. Ce modèle combine un imprimé floral subtil avec d'élégants détails métallisés. Sa poche principale intègre une poche intérieure en mesh et une poche à zip qui te permettent d'organiser tes objets de valeur en un clin d'œil.


  • Couleur affichée : Pink Smoke/Pink Smoke/ROSE GOLD BRL
  • Article : IV5665-654

Nike Aura

39,99 €

Oui, tu as besoin d'un autre sac à bandoulière Aura. Ce modèle combine un imprimé floral subtil avec d'élégants détails métallisés. Sa poche principale intègre une poche intérieure en mesh et une poche à zip qui te permettent d'organiser tes objets de valeur en un clin d'œil.

Détails du produit

  • 18 cm (l) x 28 cm (H) x 5 cm (P)
  • Attache réglable
  • Corps : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Pink Smoke/Pink Smoke/ROSE GOLD BRL
  • Article : IV5665-654

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

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