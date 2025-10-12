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Protège-tibias de football Nike Charge pour Enfant - Noir/Noir/Blanc

Nike Charge

Protège-tibias de football pour Enfant

24,99 €
Noir/Noir/Blanc
Blanc/Noir/Noir
Orange Pulse/Noir/Royal Pulse

S'amuser, c'est bien, mais en toute sécurité, c'est encore mieux. Ce modèle présente un revêtement extérieur rigide pour offrir une protection discrète et de la mousse à l'arrière pour plus de confort.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : DX4610-010

Nike Charge

24,99 €

S'amuser, c'est bien, mais en toute sécurité, c'est encore mieux. Ce modèle présente un revêtement extérieur rigide pour offrir une protection discrète et de la mousse à l'arrière pour plus de confort.

Détails du produit

  • 43 % polypropylène (PP) / 33 % éthylène-acétate de vinyle (EVA) / 17 % polyester / 7 % caoutchouc
  • Lavage à la main
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : DX4610-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (8)

4.6 étoiles

  • Top

    Melanie524093458

    Top! Sitzt, wackelt und hat Luft- Kind ist glücklich

  • Rowe84

    Perfect for younger kids, good protection and comfort?

  • Top, gerne wieder

    Alenacd3fb28f510240de9d46338624afe0e8

    Sehr zufrieden. Tolle Passform und lange Haltbarkeit.

Protège-tibias de football Nike Charge pour Enfant

Nike Charge

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