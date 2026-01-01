Pantalon extensible coupe droite Nike Club pour homme

Nike Club
Pantalon stretch coupe droite pour homme
Si tu es à la recherche d'un classique, rejoins le club. Ce pantalon est confectionné en maille respirante et extensible qui se drape comme un tissu. Sa coupe traditionnelle et ample est droite sur toute la longueur de la jambe et son ourlet ouvert tombe sur tes chaussures.
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : IO3782-451
Nike Club
Si tu es à la recherche d'un classique, rejoins le club. Ce pantalon est confectionné en maille respirante et extensible qui se drape comme un tissu. Sa coupe traditionnelle et ample est droite sur toute la longueur de la jambe et son ourlet ouvert tombe sur tes chaussures.
Détails du produit
- Logo Nike Futura brodé
- Poches
- Poche arrière ouverte
- Corps : 44 % coton/43 % polyester/13 % élasthanne. Intérieur des poches : 87 % polyester / 13 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : IO3782-451
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 191 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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