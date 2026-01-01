Pantalon en molleton à ourlets ouverts Nike Sportswear Club pour ado

Nike Sportswear Club
Pantalon à ourlet ouvert en tissu en molleton pour ado
Avec sa coupe droite pour une silhouette classique, nos favoris Club Fleece sont des essentiels que tu peux porter tous les jours. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce pantalon en tissu Fleece léger est parfait pour ressentir un peu de confort par temps froid.
- Couleur affichée : Noir/Sanddrift
- Article : IV5264-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Nike Sportswear Club
Avec sa coupe droite pour une silhouette classique, nos favoris Club Fleece sont des essentiels que tu peux porter tous les jours. Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce pantalon en tissu Fleece léger est parfait pour ressentir un peu de confort par temps froid.
Avantages
- Tissu en molleton d'épaisseur moyenne naturellement respirant, avec des boucles douces à l'intérieur.
- L'ourlet ouvert tombe parfaitement sur ta paire de sneakers préférée.
- Trois poches permettent de garder tes essentiels du quotidien en sécurité et à portée de main.
Détails du produit
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Poches : 100 % coton.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Sanddrift
- Article : IV5264-010
- Pays/Région d'origine : Viêt Nam
Taille et coupe
- Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 152 cm
- Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 130 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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