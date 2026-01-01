Nike ACG « Smith Summit »

194,99 €

Extraterrestres ou illusion d'optique ? Les mystérieuses lumières qui illuminent le ciel de Marfa, au Texas, ont inspiré cette réinterprétation audacieuse de nos emblématiques cargos Smith Summit. Nous avons conservé toutes les technologies que vous connaissez : un tissu à séchage rapide, déperlant et résistant aux UV. Et le pantalon se transforme toujours en short grâce à son zip.

Inspiré par Smith Rock

Ce pantalon a été conçu et testé à l'origine à Smith Rock, un site d'escalade incontournable dans l'Oregon, aux États-Unis. Cette édition présente un imprimé inspiré des lumières de Marfa qui illuminent le ciel texan, aux États-Unis. Depuis leur première observation documentée en 1883, les gens se demandent si elles sont la preuve de l'existence d'une vie extraterrestre.

Paré pour l'aventure

Le tissu tissé est déperlant et bloque les rayons UV, pour une protection optimale dans toutes tes aventures en plein air.

Idéal pour l'extérieur

La coupe est ample au niveau des fesses, des cuisses et des jambes. L'articulation au niveau des genoux, le tissu légèrement extensible et le gousset sur la couture permettent de bouger librement.

Change de style

Retirer une épaisseur n'a jamais été aussi facile grâce aux empiècements inférieurs détachables. Nous avons ajouté des zips colorés pour distinguer chaque jambe.