Matériaux recyclés
Nike ACG « Smith Summit »
Pantalon déperlant anti-UV pour homme
Produit fabriqué avec 75 % de fibres de nylon recyclé
Extraterrestres ou illusion d'optique ? Les mystérieuses lumières qui illuminent le ciel de Marfa, au Texas, ont inspiré cette réinterprétation audacieuse de nos emblématiques cargos Smith Summit. Nous avons conservé toutes les technologies que vous connaissez : un tissu à séchage rapide, déperlant et résistant aux UV. Et le pantalon se transforme toujours en short grâce à son zip.
- Couleur affichée : Anthracite/Noir/Summit White
- Article : HV1129-060
Nike ACG « Smith Summit »
Extraterrestres ou illusion d'optique ? Les mystérieuses lumières qui illuminent le ciel de Marfa, au Texas, ont inspiré cette réinterprétation audacieuse de nos emblématiques cargos Smith Summit. Nous avons conservé toutes les technologies que vous connaissez : un tissu à séchage rapide, déperlant et résistant aux UV. Et le pantalon se transforme toujours en short grâce à son zip.
Inspiré par Smith Rock
Ce pantalon a été conçu et testé à l'origine à Smith Rock, un site d'escalade incontournable dans l'Oregon, aux États-Unis. Cette édition présente un imprimé inspiré des lumières de Marfa qui illuminent le ciel texan, aux États-Unis. Depuis leur première observation documentée en 1883, les gens se demandent si elles sont la preuve de l'existence d'une vie extraterrestre.
Paré pour l'aventure
Le tissu tissé est déperlant et bloque les rayons UV, pour une protection optimale dans toutes tes aventures en plein air.
Idéal pour l'extérieur
La coupe est ample au niveau des fesses, des cuisses et des jambes. L'articulation au niveau des genoux, le tissu légèrement extensible et le gousset sur la couture permettent de bouger librement.
Change de style
Retirer une épaisseur n'a jamais été aussi facile grâce aux empiècements inférieurs détachables. Nous avons ajouté des zips colorés pour distinguer chaque jambe.
Plus d'avantages
- Taille élastique avec ceinture pour ajuster le maintien.
- Perle OVNI phosphorescente en hommage à l'inspiration extraterrestre.
Détails du produit
- Corps : 96 % nylon / 4 % élasthanne. Intérieur des poches du haut : 100 % polyester.
- Logos Nike ACG et Swoosh brodés
- Ce produit assure une protection UVA et UVB contre les rayons du soleil uniquement au niveau des zones couvertes. Pour protéger les zones non couvertes, l'utilisation d'une crème solaire de bonne qualité est recommandée.
- Fermeture par bouton-pression
- Cordon élastique à stoppeur au niveau des ourlets
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Anthracite/Noir/Summit White
- Article : HV1129-060
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le nylon recyclé utilisé dans les produits Nike provient de différentes matières, notamment de moquette recyclée et de filets de pêche usagés. Le nylon est nettoyé, trié et transformé en flocons avant de passer par des procédés de recyclage chimiques ou mécaniques permettant de créer de nouveaux fils de nylon recyclé.
- Les vêtements qui utilisent des matières fabriquées à partir de nylon recyclé permettent de réduire de près de moitié les émissions de carbone par rapport au nylon vierge.
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