Pantalon de survêtement tissé Nike Air pour ado

Nike Air
Pantalon de survêtement tissé pour ado
Avec sa coupe ample et son ourlet ouvert, ce pantalon de survêtement Nike Air réinvente un grand classique. Le nylon léger et déperlant est très résistant. La doublure en mesh améliore la respirabilité. La poche à zip sur la hanche est parfaite pour ranger les petits objets en toute sécurité.
- Couleur affichée : Noir/Blanc/Blanc
- Article : IH5978-010
Nike Air
Avec sa coupe ample et son ourlet ouvert, ce pantalon de survêtement Nike Air réinvente un grand classique. Le nylon léger et déperlant est très résistant. La doublure en mesh améliore la respirabilité. La poche à zip sur la hanche est parfaite pour ranger les petits objets en toute sécurité.
Avantages
- La taille élastique avec cordon de serrage te permet d'ajuster la tenue à la perfection.
- Les poches latérales et la poche à zip sur la hanche offrent de multiples options de rangement.
Détails du produit
- Corps : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester.
- Poches latérales
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Blanc/Blanc
- Article : IH5978-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 150 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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