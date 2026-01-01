Pantalon de survêtement Nike Club pour homme

Matériaux recyclés
Nike Club
Pantalon de survêtement pour homme
Si tu es à la recherche d'un classique, rejoins le club. Ce pantalon de survêtement traditionnel est confectionné dans un tissu tissé impeccable. Il présente une coupe droite et des cordons élastiques au niveau des ourlets pour te permettre de changer de style en fonction de tes chaussures.
- Couleur affichée : Noir/Sanddrift/Sanddrift
- Article : IQ6278-010
Nike Club
Si tu es à la recherche d'un classique, rejoins le club. Ce pantalon de survêtement traditionnel est confectionné dans un tissu tissé impeccable. Il présente une coupe droite et des cordons élastiques au niveau des ourlets pour te permettre de changer de style en fonction de tes chaussures.
Avantages
- Doublure entièrement en mesh pour plus de confort et de respirabilité.
- Empiècements latéraux pour un style intemporel.
Détails du produit
- Logo Nike Club Script brodé
- Poches
- Poche à l'arrière avec fermeture à bouton-pression
- Taille élastique avec cordon de serrage
- Corps : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Sanddrift/Sanddrift
- Article : IQ6278-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 191 cm
- Le modèle grandes tailles et tailles longues porte une taille 3XL et mesure 183 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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