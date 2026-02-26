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Pantalon de survêtement en tissu Fleece Nike Air pour ado - Noir/Blanc/Blanc

Nike Air

Pantalon de survêtement en tissu Fleece pour ado

30 % de réduction
Noir/Blanc/Blanc
Smoke Grey/Blanc/Blanc
Light Bone/Noir/Noir
Noir/Volt/Volt
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Le Fleece léger procure toute la chaleur dont tu as besoin sans t'encombrer, le tout dans une jambe fuselée et élégante. Le passepoil contrasté sur les côtés ajoute une touche athlétique et la taille élastique assure un bon maintien personnalisé.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc/Blanc
  • Article : II7351-010

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Le Fleece léger procure toute la chaleur dont tu as besoin sans t'encombrer, le tout dans une jambe fuselée et élégante. Le passepoil contrasté sur les côtés ajoute une touche athlétique et la taille élastique assure un bon maintien personnalisé.

Avantages

  • Lisse à l'extérieur et brossé à l'intérieur, ce vêtement en tissu Fleece léger est facile à superposer quand tu as besoin d'un peu plus de chaleur.
  • Les poches latérales permettent de garder tes trésors du quotidien en sécurité et à portée de main.

Détails du produit

  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Intérieur des poches : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc/Blanc
  • Article : II7351-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 137 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

3.5 étoiles

  • Joggers

    Geraldo926238728

    Y’all need to advertise better. I’m here thinking this was a set and the fact I can’t even find the hoodie that goes with it makes it more dumb. Very disappointing with the order.

  • DwightM306886725

    This was such a nice pair of joggers

Pantalon de survêtement en tissu Fleece Nike Air pour ado

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