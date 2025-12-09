Pantalon de survêtement de foot Dri-FIT Nike Academy pour ado

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questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Upgrade tes performances avec ce pantalon léger et confortable. Technologie anti-transpirante Dri-FIT. Empiècements latéraux en mesh. Tu restes au frais et 100 % focus.
Nike Academy
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3.5 étoiles
Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f
questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso
david604418342
Le produit est conforme a la description. Le produit taille parfaitement bien. Mon fils ne transpire pas de dedans (très bien aéré). Super 👍 produit et de très bonne qualité
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