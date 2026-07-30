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Pantalon de randonnée ACG High Stakes pour femme - Tattoo/Summit White

Matériaux recyclés

ACG High Stakes

Pantalon de randonnée pour femme

114,99 €
Tattoo/Summit White
Noir/Summit White
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Tu pars à la recherche du spot secret ? Tu auras besoin d'un équipement de randonnée fiable. Le pantalon ACG High Stakes est conçu pour accompagner tes mouvements et s'adapter à Mère Nature. Il est léger, extensible et préformé pour une plus grande liberté de mouvement. La pluie arrive ? Pas de souci, la finition déperlante te permet de rester au sec pour continuer à admirer la beauté du paysage.


  • Couleur affichée : Tattoo/Summit White
  • Article : IR2340-502

ACG High Stakes

114,99 €

Tu pars à la recherche du spot secret ? Tu auras besoin d'un équipement de randonnée fiable. Le pantalon ACG High Stakes est conçu pour accompagner tes mouvements et s'adapter à Mère Nature. Il est léger, extensible et préformé pour une plus grande liberté de mouvement. La pluie arrive ? Pas de souci, la finition déperlante te permet de rester au sec pour continuer à admirer la beauté du paysage.

Détails du produit

  • Poches
  • Logo ACG brodé sur la cuisse gauche
  • 93 % nylon / 7 % élasthanne
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Ce produit assure une protection UVA et UVB contre les rayons du soleil uniquement au niveau des zones couvertes. Pour protéger les zones non couvertes, l'utilisation d'une crème solaire de bonne qualité est recommandée.
  • Couleur affichée : Tattoo/Summit White
  • Article : IR2340-502

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 178 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Vandrebukser

    Malene9dc720382e6a4988bd720faafc3b143c

    Lækre vandrebukser, dog til den store side.

Pantalon de randonnée ACG High Stakes pour femme

ACG High Stakes

114,99 €

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