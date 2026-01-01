 
image 1 sur 5
Pantalon de jogging Nike Football Atlético Madrid Club pour ado (garçon) - Deep Royal Blue/Blanc

Atlético Madrid Club

Pantalon de jogging Nike Football pour ado (garçon)

44,99 €
Sélectionner la tailleGuide des tailles
Ce produit est exclu des promotions et réductions du site.

Doux, chaud et confortable, ce pantalon de jogging Atlético Madrid est parfait à porter au quotidien. Avec son tissu en molleton et sa coupe fuselée, il est aussi confortable que ton pantalon de survêtement préféré. Les détails sur la cuisse affichent ton soutien à l'équipe.


  • Couleur affichée : Deep Royal Blue/Blanc
  • Article : IO3548-455

Atlético Madrid Club

44,99 €

Doux, chaud et confortable, ce pantalon de jogging Atlético Madrid est parfait à porter au quotidien. Avec son tissu en molleton et sa coupe fuselée, il est aussi confortable que ton pantalon de survêtement préféré. Les détails sur la cuisse affichent ton soutien à l'équipe.

Détails du produit

  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Intérieur des poches : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Deep Royal Blue/Blanc
  • Article : IO3548-455

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 157 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Atlético Madrid Club.

    Pantalon de jogging Nike Football Atlético Madrid Club pour ado (garçon)

    Atlético Madrid Club

    44,99 €

    Complète ton look