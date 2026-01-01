Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT Brésil Academy Pro pour ado

Matériaux recyclés
Brésil Academy Pro
Pantalon de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Tu gères les bases ? Maintenant, passe au niveau supérieur. Ce haut à coupe standard intègre une technologie anti-transpirante pour rester au frais quand l'entraînement s'intensifie.
- Couleur affichée : Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
- Article : IB5533-381
Brésil Academy Pro
Tu gères les bases ? Maintenant, passe au niveau supérieur. Ce haut à coupe standard intègre une technologie anti-transpirante pour rester au frais quand l'entraînement s'intensifie.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Zips aux chevilles pour mettre et retirer facilement le pantalon sans enlever les chaussures.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Geode Teal/Light Menta/Midwest Gold
- Article : IB5533-381
Taille et coupe
- Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 150 cm
- Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 147 cm
- Coupe slim : profilée et ajustée
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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