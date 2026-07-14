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Bien noté
Pantalon de foot Dri-FIT Nike Academy pour femme - Team Red/Blanc/Blanc/Blanc

Matériaux recyclés

Nike Academy

Pantalon de foot Dri-FIT pour femme

44,99 €
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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Chaque voyage vers l'excellence commence par la maîtrise des fondamentaux. Mais ne te méprends pas, ce pantalon est tout sauf basique. Anti-transpirant et respirant, il te permet de rester au sec et de profiter d'un maximum de fraîcheur. Avec ses empiècements en mesh le long des jambes et sa taille élastique, il est très confortable et t'aidera à atteindre tes objectifs.


  • Couleur affichée : Team Red/Blanc/Blanc/Blanc
  • Article : HM0761-677

Nike Academy

44,99 €

Chaque voyage vers l'excellence commence par la maîtrise des fondamentaux. Mais ne te méprends pas, ce pantalon est tout sauf basique. Anti-transpirant et respirant, il te permet de rester au sec et de profiter d'un maximum de fraîcheur. Avec ses empiècements en mesh le long des jambes et sa taille élastique, il est très confortable et t'aidera à atteindre tes objectifs.

Avantages

  • Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Taille élastique avec cordon de serrage intérieur pour un maintien sûr.
  • Zips au niveau des mollets permettant de se changer facilement.
  • Poches latérales à zip assez grandes pour y glisser la plupart des téléphones.

Détails du produit

  • Logo Swoosh brodé sur la cuisse gauche
  • Corps/mesh : 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Team Red/Blanc/Blanc/Blanc
  • Article : HM0761-677

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 173 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (12)

4.6 étoiles

  • Lightweight training pants for warm weather.

    Kayla

    Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.

  • Great

    Mrs Davis

    [This review was collected as part of a promotion.] These pants are extremely comfortable and are perfect for daily workout.

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

  • Cool

    cccc

    [This review was collected as part of a promotion.] These are comfortable and cool. I highly recommend.

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

Pantalon de foot Dri-FIT Nike Academy pour femme

Nike Academy

44,99 €

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