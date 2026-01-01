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Pantalon coupe droite Dri-FIT Nike 24.7 ImpossiblySoft pour homme - Dark Hazel/Noir/Velvet Brown

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Pantalon coupe droite Dri-FIT pour homme

109,99 €
Dark Hazel/Noir/Velvet Brown
Camo Green/Noir/Outdoor Green
Noir/Noir/Dark Smoke Grey
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Retrouve ton calme avec la collection Nike 24.7. Conçu pour la récupération active et la préparation au quotidien, ce pantalon anti-transpirant assure un confort optimal. Notre tissu ImpossiblySoft donne au pantalon un look sophistiqué et une sensation incroyablement douce et fluide, ce qui le rend idéal pour la récupération et le retour à l'entraînement.


  • Couleur affichée : Dark Hazel/Noir/Velvet Brown
  • Article : IM3639-212

Nike 24.7 ImpossiblySoft

109,99 €

Retrouve ton calme avec la collection Nike 24.7. Conçu pour la récupération active et la préparation au quotidien, ce pantalon anti-transpirant assure un confort optimal. Notre tissu ImpossiblySoft donne au pantalon un look sophistiqué et une sensation incroyablement douce et fluide, ce qui le rend idéal pour la récupération et le retour à l'entraînement.

Optimise ton temps de récupération

Avec Nike 24.7, le confort est au rendez-vous. Conçus pour t'accompagner avant et après ton entraînement, ces essentiels inspirés de la performance te permettent de profiter de chaque instant.

Reste au sec

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Plus d'avantages

  • Notre tissu ImpossiblySoft est une maille double lisse conçue pour le mouvement tout au long de la journée.
  • Taille élastique cintrée dans le dos pour une élasticité dynamique.
  • La poche arrière à zip permet de ranger tes affaires en toute sécurité. Une poche à zip dissimulée à l'intérieur de la poche droite peut accueillir tes petits objets essentiels.

Détails du produit

  • Passant de suspension signature
  • Corps : 51 % polyester / 25 % modal / 15 % coton / 9 % élasthanne. Intérieur des poches : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Dark Hazel/Noir/Velvet Brown
  • Article : IM3639-212

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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