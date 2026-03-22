Pantalon avec protection UV Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch pour homme

Nike 24.7 PerfectStretch

139,99 €

Avec son tissu PerfectStretch extensible dans les quatre directions, ce haut assure confort et élégance tout au long de la journée. Ce pantalon à la coupe classique est bien pensé : deux plis sur toute la longueur et un passant de suspension.

Technologie anti-transpiration

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Rangement en toute sécurité

La poche à zip cachée à l'intérieur de la poche droite peut contenir la plupart des téléphones. La poche en mesh sur le côté gauche est pratique pour ranger de petits objets. Toutes les poches sont cousues à l'intérieur : elles restent bien en place toute la journée.