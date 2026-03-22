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Pantalon avec protection UV Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch pour homme - Noir/Noir/Dark Smoke Grey

Matériaux recyclés

Nike 24.7 PerfectStretch

Pantalon avec protection UV Dri-FIT pour homme

139,99 €
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Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.

Avec son tissu PerfectStretch extensible dans les quatre directions, ce haut assure confort et élégance tout au long de la journée. Ce pantalon à la coupe classique est bien pensé : deux plis sur toute la longueur et un passant de suspension.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Dark Smoke Grey
  • Article : IF2123-010

Nike 24.7 PerfectStretch

139,99 €

Avec son tissu PerfectStretch extensible dans les quatre directions, ce haut assure confort et élégance tout au long de la journée. Ce pantalon à la coupe classique est bien pensé : deux plis sur toute la longueur et un passant de suspension.

Technologie anti-transpiration

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Rangement en toute sécurité

La poche à zip cachée à l'intérieur de la poche droite peut contenir la plupart des téléphones. La poche en mesh sur le côté gauche est pratique pour ranger de petits objets. Toutes les poches sont cousues à l'intérieur : elles restent bien en place toute la journée.

Plus d'avantages

  • La taille élastique et les passants de ceinture assurent un maintien confortable.
  • La poche arrière droite est dotée d'une fermeture à zip.
  • Ce produit protège des UVA et UVB au niveau des zones couvertes par le vêtement. Pour protéger les zones non couvertes, l'utilisation d'une crème solaire de bonne qualité est recommandée.

Détails du produit

  • Passant signature au niveau de la couture gauche de la taille
  • Zip avant avec fermeture à crochet
  • Corps : 100 % polyester. Intérieur des poches : 86 % polyester/ 14 % élasthanne.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Dark Smoke Grey
  • Article : IF2123-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (1)

5 étoiles

  • Great look and fit!

    BrianB636343972

    My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..

Pantalon avec protection UV Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch pour homme

Nike 24.7 PerfectStretch

139,99 €

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