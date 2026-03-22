Pantalon avec protection UV Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch pour homme

Great look and fit!
BrianB636343972
My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 50 % de fibres de polyester recyclé.
Avec son tissu PerfectStretch extensible dans les quatre directions, ce haut assure confort et élégance tout au long de la journée. Ce pantalon à la coupe classique est bien pensé : deux plis sur toute la longueur et un passant de suspension.
Nike 24.7 PerfectStretch
Avec son tissu PerfectStretch extensible dans les quatre directions, ce haut assure confort et élégance tout au long de la journée. Ce pantalon à la coupe classique est bien pensé : deux plis sur toute la longueur et un passant de suspension.
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
La poche à zip cachée à l'intérieur de la poche droite peut contenir la plupart des téléphones. La poche en mesh sur le côté gauche est pratique pour ranger de petits objets. Toutes les poches sont cousues à l'intérieur : elles restent bien en place toute la journée.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Great look and fit!
BrianB636343972
My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..
Nike 24.7 PerfectStretch