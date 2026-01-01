Pantalon ample avec protection UV Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch pour homme

Nike 24.7 PerfectStretch

129,99 €

Retrouve ton calme avec la collection Nike 24.7. Conçu pour la récupération active et la préparation au quotidien, ce pantalon ample place le confort au premier plan. Intégrant une technologie anti-transpiration et anti-UV et confectionné dans notre tissu PerfectStretch léger et ajusté, il affiche un look sophistiqué idéal pour une vie active.

Optimise ton temps de récupération

Avec Nike 24.7, le confort est au rendez-vous. Conçus pour t'accompagner avant et après ton entraînement, ces essentiels inspirés de la performance te permettent de profiter de chaque instant.

Reste au sec

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.