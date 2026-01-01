Pantalon ample avec protection UV Dri-FIT Nike 24.7 PerfectStretch pour homme

Matériaux recyclés
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalon ample avec protection UV Dri-FIT pour homme
Retrouve ton calme avec la collection Nike 24.7. Conçu pour la récupération active et la préparation au quotidien, ce pantalon ample place le confort au premier plan. Intégrant une technologie anti-transpiration et anti-UV et confectionné dans notre tissu PerfectStretch léger et ajusté, il affiche un look sophistiqué idéal pour une vie active.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Dark Smoke Grey
- Article : IM3631-010
Nike 24.7 PerfectStretch
Retrouve ton calme avec la collection Nike 24.7. Conçu pour la récupération active et la préparation au quotidien, ce pantalon ample place le confort au premier plan. Intégrant une technologie anti-transpiration et anti-UV et confectionné dans notre tissu PerfectStretch léger et ajusté, il affiche un look sophistiqué idéal pour une vie active.
Optimise ton temps de récupération
Avec Nike 24.7, le confort est au rendez-vous. Conçus pour t'accompagner avant et après ton entraînement, ces essentiels inspirés de la performance te permettent de profiter de chaque instant.
Reste au sec
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Plus d'avantages
- Léger, ajusté et ultra-extensible, le tissu PerfectStretch t'accompagne tout au long de la journée.
- Taille élastique cintrée dans le dos pour une élasticité dynamique.
- La poche à zip dissimulée à l'intérieur de la poche droite peut accueillir tes petits objets essentiels.
Détails du produit
- Passant de suspension signature
- Braguette à zip avec fermeture à crochet
- Poches latérales
- Corps : 100 % polyester. Intérieur des poches : 86 % polyester/ 14 % élasthanne.
- Lavable en machine
- Importé
- Ce produit assure une protection UVA et UVB contre les rayons du soleil uniquement au niveau des zones couvertes. Pour protéger les zones non couvertes, l'utilisation d'une crème solaire de bonne qualité est recommandée.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Dark Smoke Grey
- Article : IM3631-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 188 cm
- Le modèle grandes tailles et tailles longues porte une taille 2XL et mesure 191 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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