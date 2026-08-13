Mule Air Jordan Mule SE pour femme

Great style
sister35
Love the style! When are you going to bring the cow print back?
La Air Jordan Mule présente une empeigne de mocassin traditionnelle, une plateforme en mousse souple et le style emblématique de Jordan. Résultat : une chaussure stylée et confortable, suffisamment résistante pour être portée tous les jours. Les côtés en caoutchouc te donnent une allure imposante et les détails premium apportent une touche d'élégance.
Air Jordan Mule SE
La Air Jordan Mule présente une empeigne de mocassin traditionnelle, une plateforme en mousse souple et le style emblématique de Jordan. Résultat : une chaussure stylée et confortable, suffisamment résistante pour être portée tous les jours. Les côtés en caoutchouc te donnent une allure imposante et les détails premium apportent une touche d'élégance.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.7 étoiles
Great style
sister35
Love the style! When are you going to bring the cow print back?
Keep making the mules !
Steph22bball
This is my third pair and I love them all! The cow print I get the most compliments on. I thought this pair was supposed to have a hint of light pink on the sole but looks pretty white- but they are super sharp!
These mules are beautiful
Claudia669859503
I love them!!! I will buy all the colors, I am regularly size 7, and the 7 fit me perfectly
Air Jordan Mule SE