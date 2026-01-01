Maillot Nike Dri-FIT WNBA Rebel A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition

Matériaux recyclés
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Maillot Nike Dri-FIT WNBA Rebel
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Personne n'égale A'ja Wilson. Que ce soit à domicile ou en déplacement, elle et les Aces de Las Vegas répondent toujours présents et offrent un spectacle qui vaut tout son prix. Montre ta passion avec ce maillot Dri-FIT qui t'aide à rester au frais.
- Couleur affichée : University Red
- Article : IF7170-661
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition
Personne n'égale A'ja Wilson. Que ce soit à domicile ou en déplacement, elle et les Aces de Las Vegas répondent toujours présents et offrent un spectacle qui vaut tout son prix. Montre ta passion avec ce maillot Dri-FIT qui t'aide à rester au frais.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Tissu en maille léger et doux.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : University Red
- Article : IF7170-661
Taille et coupe
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition.
A'ja Wilson Las Vegas Aces 2026 Rebel Edition