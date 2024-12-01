Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman Denver Nuggets Icon Edition pour homme

Parfait
Christophe167887571
Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Chaque équipe possède ses couleurs, une identité unique qui la distingue du reste de la ligue. Inspiré de la tenue portée par les joueurs professionnels sur le terrain, avec des détails de l'équipe et du mesh léger anti-transpiration, ce maillot Denver Nuggets rend hommage à l'histoire du basketball.
Denver Nuggets Icon Edition
Chaque équipe possède ses couleurs, une identité unique qui la distingue du reste de la ligue. Inspiré de la tenue portée par les joueurs professionnels sur le terrain, avec des détails de l'équipe et du mesh léger anti-transpiration, ce maillot Denver Nuggets rend hommage à l'histoire du basketball.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
Parfait
Christophe167887571
Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore
Parfait !
fabiengast
Excellent produit ! Taillant ok vous pouvez choisir votre taille habituelle chez Nike .
Denver Nuggets Icon Edition