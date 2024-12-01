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Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman Denver Nuggets Icon Edition pour homme - College Navy

Matériaux recyclés

Denver Nuggets Icon Edition

Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme

104,99 €
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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Chaque équipe possède ses couleurs, une identité unique qui la distingue du reste de la ligue. Inspiré de la tenue portée par les joueurs professionnels sur le terrain, avec des détails de l'équipe et du mesh léger anti-transpiration, ce maillot Denver Nuggets rend hommage à l'histoire du basketball.


  • Couleur affichée : College Navy
  • Article : DN2003-419

Denver Nuggets Icon Edition

104,99 €

Chaque équipe possède ses couleurs, une identité unique qui la distingue du reste de la ligue. Inspiré de la tenue portée par les joueurs professionnels sur le terrain, avec des détails de l'équipe et du mesh léger anti-transpiration, ce maillot Denver Nuggets rend hommage à l'histoire du basketball.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Mesh respirant pour plus de fraîcheur sur le terrain et partout ailleurs.

Détails du produit

  • Motifs appliqués à chaud
  • Étiquette sur l'ourlet
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : College Navy
  • Article : DN2003-419

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (2)

5 étoiles

  • Parfait

    Christophe167887571

    Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore

  • Parfait !

    fabiengast

    Excellent produit ! Taillant ok vous pouvez choisir votre taille habituelle chez Nike .

Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman Denver Nuggets Icon Edition pour homme

Denver Nuggets Icon Edition

104,99 €

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