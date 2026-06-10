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Maillot de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme - Noir/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Nike AeroSwift

Maillot de running Nike Dri-FIT ADV pour homme

94,99 €
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Concentration au max. Conçu pour la vitesse, ce débardeur léger intègre une technologie anti-transpiration avancée pour te permettre de rester au sec et au frais jusqu'à la ligne d'arrivée.


  • Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Article : IR4444-010

Nike AeroSwift

94,99 €

Concentration au max. Conçu pour la vitesse, ce débardeur léger intègre une technologie anti-transpiration avancée pour te permettre de rester au sec et au frais jusqu'à la ligne d'arrivée.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
  • Tissu léger et ultra-respirant.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Motifs réfléchissants
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Article : IR4444-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Sehr schöne

    СлаваБ714521653

    Top Farbe ,M bestellt passt sehr gut und die Länge endlich länger als die vorherigen Modelle ,Preis ist sehr teuer….

Maillot de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

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