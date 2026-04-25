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Maillot de NBA Nike Dri-FIT Boston Celtics Courtside pour homme - Noir/Noir/Noir

Matériaux recyclés

Boston Celtics Courtside

Maillot de NBA Nike Dri-FIT pour homme

30 % de réduction
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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Plutôt terrain de foot ? Ou parquet ? En réalité, peu importe. D'un sport à l'autre, les Celtics sont à tes côtés. Avec ce maillot Dri-Fit, arbore les couleurs de ta franchise préférée.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Noir
  • Article : HV9746-010

Boston Celtics Courtside

30 % de réduction

Plutôt terrain de foot ? Ou parquet ? En réalité, peu importe. D'un sport à l'autre, les Celtics sont à tes côtés. Avec ce maillot Dri-Fit, arbore les couleurs de ta franchise préférée.

Avantages

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Noir
  • Article : HV9746-010

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (1)

2 étoiles

  • Far bigger than the size it stated

    James535076029

    It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL

Maillot de NBA Nike Dri-FIT Boston Celtics Courtside pour homme

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