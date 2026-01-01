Matériaux recyclés
Inter Milan 2026 Stadium SE
Maillot de foot Replica Nike ACG Dri-FIT pour ado
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Pour la toute première fois, ACG éloigne l'Inter Milan du terrain pour l'emmener dans les Alpes. Inspiré du lien qui unit les Milanais à la nature, ce maillot Replica te permet de représenter ton club à n'importe quelle altitude. Par contre, si tu montes vraiment très haut, pense à porter une veste par-dessus.
- Couleur affichée : Hyper Blue/Noir/Safety Orange
- Article : IB3536-413
Inter Milan 2026 Stadium SE
Pour la toute première fois, ACG éloigne l'Inter Milan du terrain pour l'emmener dans les Alpes. Inspiré du lien qui unit les Milanais à la nature, ce maillot Replica te permet de représenter ton club à n'importe quelle altitude. Par contre, si tu montes vraiment très haut, pense à porter une veste par-dessus.
Inspiré de la tenue des pros
Issu de notre collection Stadium, ce modèle Replica intègre une technologie anti-transpirante pour un look de pro sur le terrain.
Reste au sec
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Tu restes au sec et profites d'un confort total.
Détails du produit
- Modèle Replica
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Hyper Blue/Noir/Safety Orange
- Article : IB3536-413
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.