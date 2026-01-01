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Maillot de foot Replica Nike ACG Dri-FIT Inter Milan 2026 Stadium Goalkeeper SE pour homme - Blanc/Blanc/Hyper Blue

Matériaux recyclés

Inter Milan 2026 Stadium Goalkeeper SE

Maillot de foot Replica Nike ACG Dri-FIT pour homme

109,99 €
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Ce produit est exclu des promotions et réductions du site.

Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Pour la toute première fois, ACG éloigne l'Inter Milan du terrain pour l'emmener dans les Alpes. Inspiré du lien qui unit les Milanais à la nature, ce maillot Replica te permet de représenter ton club à n'importe quelle altitude. Par contre, si tu montes vraiment très haut, pense à porter une veste par-dessus.


  • Couleur affichée : Blanc/Blanc/Hyper Blue
  • Article : IB3145-100

Inter Milan 2026 Stadium Goalkeeper SE

109,99 €

Pour la toute première fois, ACG éloigne l'Inter Milan du terrain pour l'emmener dans les Alpes. Inspiré du lien qui unit les Milanais à la nature, ce maillot Replica te permet de représenter ton club à n'importe quelle altitude. Par contre, si tu montes vraiment très haut, pense à porter une veste par-dessus.

Reste au sec

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Inspiré de la tenue des pros

Issu de notre collection Stadium, ce modèle Replica intègre une technologie anti-transpirante pour un look de pro sur le terrain.

Détails du produit

  • Modèle Replica
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Blanc/Hyper Blue
  • Article : IB3145-100

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

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    Maillot de foot Replica Nike ACG Dri-FIT Inter Milan 2026 Stadium Goalkeeper SE pour homme

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