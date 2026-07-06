Maillot de bain une pièce à encolure dégagée Nike Swim pour femme

AnnaP382237838
Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Ce maillot de bain élégant à encolure dégagée est confectionné dans un tissu doux et texturé à séchage rapide qui ajoute une dimension supplémentaire au look. Entièrement doublé, ce maillot à la couverture et au maintien standard offre l'équilibre parfait entre confort et style.
Nike Swim
Ce maillot de bain élégant à encolure dégagée est confectionné dans un tissu doux et texturé à séchage rapide qui ajoute une dimension supplémentaire au look. Entièrement doublé, ce maillot à la couverture et au maintien standard offre l'équilibre parfait entre confort et style.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4 étoiles
AnnaP382237838
Es d'un color i textura bonica. El tallatge es petit en relació al seu tallatge.
Nike Swim