 
image 1 sur 12
Lunettes de soleil photochromiques Nike ACG Vista Vert - Anthracite/Wolf Grey

Nike ACG Vista Vert

Lunettes de soleil photochromiques

229,99 €
Plus que quelques exemplaires disponibles. Commandez vite.
TAILLE UNIQUE

Conçues pour les sentiers les plus difficiles du monde, les Nike ACG Vista Vert associent une durabilité toutes conditions à une optique de précision conçue pour les athlètes qui repoussent leurs limites et continuent à les dépasser. Le design entièrement encadré renforce le verre, ajoutant la sécurité supplémentaire nécessaire lorsque le terrain devient imprévisible, te donnant confiance à travers les rochers, les racines et les précipices. Elles sont prêtes à affronter tout ce que la montagne te réserve.


  • Couleur affichée : Anthracite/Wolf Grey
  • Article : IQ9351-060

Nike ACG Vista Vert

229,99 €

Conçues pour les sentiers les plus difficiles du monde, les Nike ACG Vista Vert associent une durabilité toutes conditions à une optique de précision conçue pour les athlètes qui repoussent leurs limites et continuent à les dépasser. Le design entièrement encadré renforce le verre, ajoutant la sécurité supplémentaire nécessaire lorsque le terrain devient imprévisible, te donnant confiance à travers les rochers, les racines et les précipices. Elles sont prêtes à affronter tout ce que la montagne te réserve.

Avantages

  • Dimensions de la monture : 71 mm de largeur de verre ; 19 mm de largeur de pont ; 130 mm de longueur de branche
  • Les verres photochromiques s'adaptent à l'intensité lumineuse en temps réel, offrant la bonne couverture dans toutes les conditions de luminosité.
  • Technologie Nike Max Optics avec revêtement antireflet qui réduit les reflets pour une vision précise sous tous les angles.
  • Verre courbé base six offrant une protection moyenne avec un blocage modéré de la lumière périphérique.
  • Les plaquettes de nez et les branches réglables en caoutchouc TPE offrent une adhérence améliorée, même dans des conditions humides.

Détails du produit

  • Plusieurs emplacements de fixation de la sangle.
  • Monture en matière injectée contenant au moins 40 % d'huile de ricin.
  • Protection complète UVA/UVB.
  • Couleur affichée : Anthracite/Wolf Grey
  • Article : IQ9351-060

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (0)

Aucun avis

Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike ACG Vista Vert.

    Lunettes de soleil photochromiques Nike ACG Vista Vert

    Nike ACG Vista Vert

    229,99 €

    Complète ton look