Kit de construction Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set avec minifigurine exclusive

Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Kit de construction avec minifigurine exclusive
Des tricks et des briques ? C'est parti ! Montre tes tricks les plus fous (dans ta plus belle tenue Nike) avec la Nike Dunk surdimensionnée. Ce kit de la Collection Nike x LEGO® t'offre un accès complet au terrain pour explorer toutes les facettes du panier avec ta minifigurine LEGO®, ou te laisser guider par la Nike Dunk vers le panier. Construis-le à ta façon pour une expérience de jeu épique.
- Couleur affichée : Gym Red/Blanc
- Article : LE1002-687
Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Des tricks et des briques ? C'est parti ! Montre tes tricks les plus fous (dans ta plus belle tenue Nike) avec la Nike Dunk surdimensionnée. Ce kit de la Collection Nike x LEGO® t'offre un accès complet au terrain pour explorer toutes les facettes du panier avec ta minifigurine LEGO®, ou te laisser guider par la Nike Dunk vers le panier. Construis-le à ta façon pour une expérience de jeu épique.
Avantages
- Ce kit comprend une toile de fond au motif graffiti, un panier de basket, un terrain et une mini sneaker Nike Dunk amovible.
- La mini-figurine LEGO® exclusive porte la tenue Nike x LEGO et présente une sélection de deux têtes.
- La Nike Dunk à construire a une caractéristique spéciale qui la propulse vers l'avant pour simuler un slam dunk.
- Conçue pour être exposée, ta construction transforme ta déco avec l'esprit du game.
Détails du produit
- À partir de 10 ans
- Avertissement : risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- 16 cm (H) x 17 cm (l) x 13 cm (P)
- 454 pièces
- Couleur affichée : Gym Red/Blanc
- Article : LE1002-687
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Maxi-figures, mini-chaos
Réussis des tirs de folie grâce à des passes décisives de légende. Construis ta mise en scène et explore tous les angles de tir avec ta figurine LEGO®.
Prêt pour l'action
La Nike Dunk à construire inclut un levier qui la propulse vers l'avant, offrant à ton petit as du trickshot une chance de marquer de gros points de style.
Figurine LEGO® exclusive
Personnalise ton personnage de la collection Nike x LEGO® en choisissant parmi deux têtes au caractère bien trempé.
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