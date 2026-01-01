Haut d'entraînement de foot en maille Nike Dri-FIT Chelsea FC Strike pour homme

Matériaux recyclés
Chelsea FC Strike
Haut d'entraînement de foot en maille Nike Dri-FIT pour homme
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Avec ce modèle ajusté et profilé aux détails spécialement adaptés pour les étoiles montantes du foot, rien ne viendra s'interposer entre toi et le ballon. La technologie anti-transpirante évacue la chaleur pour laisser parler ton talent.
- Couleur affichée : Pitch Blue/Pitch Blue/Blanc/Midwest Gold
- Article : II4207-426
Chelsea FC Strike
Avec ce modèle ajusté et profilé aux détails spécialement adaptés pour les étoiles montantes du foot, rien ne viendra s'interposer entre toi et le ballon. La technologie anti-transpirante évacue la chaleur pour laisser parler ton talent.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- Coupe couvrante avec les ouvertures pour les pouces qui maintiennent les manches en place quand tu bouges.
Détails du produit
- 91 % polyester / 9 % élasthanne
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Pitch Blue/Pitch Blue/Blanc/Midwest Gold
- Article : II4207-426
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 179 cm
- Coupe slim : profilée et ajustée
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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