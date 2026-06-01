Haut d'entraînement de foot Dri-FIT Nike Academy pour homme

Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
BrianM628383331
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Conçu pour les entraînements de foot, ce haut d'entraînement léger est doté d'empiècements latéraux en mesh pour une meilleure circulation de l'air. Fraîcheur et respirabilité assurées. Tissu Dri-FIT anti-transpirant. Coupe slim près du corps. Conception à 1/4 de zip. Tu profites d'une concentration maximale quand les exercices s'intensifient.
Nike Academy
Conçu pour les entraînements de foot, ce haut d'entraînement léger est doté d'empiècements latéraux en mesh pour une meilleure circulation de l'air. Fraîcheur et respirabilité assurées. Tissu Dri-FIT anti-transpirant. Coupe slim près du corps. Conception à 1/4 de zip. Tu profites d'une concentration maximale quand les exercices s'intensifient.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.6 étoiles
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
BrianM628383331
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
Great fit
Nickname
[This review was collected as part of a promotion.] This fits me very well sleeves not baggy and it stays cool.
Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
#productsprovidedbynike
Long sleeves
Alicena07
The sleeves are much longer than previous versions bought a whole bunch of colorways and just doesn’t hit the same as the 23 models.
Nike Academy
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