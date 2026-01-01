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Haut de trail Dri-FIT ADV ACG Solar Chase "Chamo Camo" pour homme - Sequoia/Light Army/Summit White

Matériaux recyclés

ACG Solar Chase "Chamo Camo"

Haut de trail Dri-FIT ADV pour homme

69,99 €
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À toi les sentiers grâce à sa technologie avancée anti-transpirante ! Les empiècements en mesh sous les bras offrent une respirabilité supplémentaire là où tu en as le plus besoin.


  • Couleur affichée : Sequoia/Light Army/Summit White
  • Article : IM5142-355

ACG Solar Chase "Chamo Camo"

69,99 €

À toi les sentiers grâce à sa technologie avancée anti-transpirante ! Les empiècements en mesh sous les bras offrent une respirabilité supplémentaire là où tu en as le plus besoin.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
  • Tissu à base de coton et de polyester, doux, léger et légèrement brossé.

Détails du produit

  • 85 % polyester / 15 % coton
  • Motifs réfléchissants
  • Cet article n'est pas destiné à être utilisé comme Équipement de Protection Individuelle (EPI)
  • Passant de suspension
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Sequoia/Light Army/Summit White
  • Article : IM5142-355

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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    ACG Solar Chase "Chamo Camo"

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