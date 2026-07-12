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Haut de trail à manches longues Dri-FIT ACG Radical AirFlow NXT pour femme - Blanc/Anthracite

Matériaux recyclés

ACG Radical AirFlow NXT

Haut de trail à manches longues Dri-FIT pour femme

149,99 €

Bientôt disponible

Ce produit est exclu des promotions et réductions du site.

Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Propulsé par l'innovation Radical AirFlow, ce haut à manches longues, idéal pour la course, maximise la circulation de l'air quand tu accélères le rythme. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le tissu Radical AirFlow a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.


  • Couleur affichée : Blanc/Anthracite
  • Article : IQ5852-100

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

UNE INNOVATION RÉVOLUTIONNAIRE POUR LES ATHLÈTES EN MOUVEMENT.

Radical AirFlow est un tissu extrêmement ambitieux, conçu pour optimiser la circulation de l'air. Propulsé par l'innovation Radical AirFlow, ce haut à manches longues, idéal pour la course, maximise la circulation de l'air quand tu accélères le rythme. Testé par des athlètes de trail ACG de haut niveau, le tissu Radical AirFlow a donné d'excellents résultats. À toi de profiter de cette fraîcheur.

Innovation radicale

Le tissu Radical AirFlow présente une structure ajourée extrêmement respirante, qui permet de diriger davantage d'air directement vers la peau pour une évaporation rapide de la transpiration pendant l'effort. Les canaux d'air techniques sont conçus pour accélérer la circulation de l'air afin de contribuer à optimiser les mécanismes de refroidissement naturels du corps.

Conception radicale

Ultra-adaptable et favorisant une mobilité et une fraîcheur optimales, le tissu en maille ajourée doux qui recouvre l'ensemble du vêtement présente des conduits d'aération techniques placés aux endroits les plus exposés à la chaleur et aux frottements. Il t'assure un maximum de fraîcheur et de confort tout au long de la course.

Tests radicaux

Dans le cadre de l'une des plus grandes initiatives de tests sur le terrain de l'histoire de Nike Running, les membres du All Conditions Racing Department (ACRD) ont testé le prototype tout au long de la saison élite 2025. Les équipes design de Nike ont analysé les informations recueillies pendant les courses et en laboratoire afin de perfectionner le vêtement. Traileur de haut niveau et athlète de l'ACRD, Caleb Olson portait son prototype lorsqu'il a remporté un run d'endurance extrême de 160 kilomètres en 2025, réalisant le deuxième temps le plus rapide de toute l'histoire de cette course.

Plus d'avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Le tissu en maille ajourée, ultra-respirant, apporte une sensation de douceur et de légèreté.
  • La bordure élastique repliable maintient le haut en place lors des mouvements.

Détails du produit

  • Logo ACG sur la poitrine
  • Logo All Condition Racing Department (ACRD) dans le dos
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Anthracite
  • Article : IQ5852-100

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 168 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

5 étoiles

  • Truly Cool

    AnnaM667161091

    I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.

  • Body fan

    katrinatonton

    The technology wear is real and it is very comfortable! You can definitely feel the constant airflow just walking around wearing it. Got a S (Women's). Need this in XS (also in Women's).

Haut de trail à manches longues Dri-FIT ACG Radical AirFlow NXT pour femme

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

Emmène ton mini-climatiseur avec toi pour affronter le soleil brûlant pendant tes trails.

Conçu pour

Course de trail

Atout technique

Fraîcheur maximale

Système d'aération

Circulation de l'air accélérée

Caractéristiques haute performance

  • Fraîcheur absolue

    Les canaux d'air techniques accélèrent la circulation de l'air sur la peau. Comme une tempête qui te passe sur le torse.

  • Testé par les athlètes

    Des salles d'études climatiques du Nike Sports Research Lab aux podiums. 50 athlètes d'élite, 1 000 heures de souffrances. Pensé pour faire face aux imprévus.

  • Conçu pour la course

    Système d'aération au niveau des coudes et sous les aisselles. Coupe cropped pour accéder facilement à la ceinture. Longueur de manche optimisée pour une meilleure visibilité de la montre.

Derrière le design

Addie Bracy

« [Courir avec Radical Airflow], c'est comme recevoir un souffle d'air frais continu. C'est très ressourçant, c'est juste incroyable. »

Addie Bracy

Athlète ACG, triple détentrice du titre de « Mountain Runner of the Year » aux États-Unis

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