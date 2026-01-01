Haut de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour femme

Matériaux recyclés
Nike AeroSwift
Haut de running Dri-FIT ADV pour femme
Conçu pour la course, ce haut léger t'aide à rester au sec jusqu'à la ligne d'arrivée. Son encolure douce et confortable se combine à un tissu anti-transpirant et à des perforations pour te garantir une respirabilité optimale.
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : IM7567-010
Nike AeroSwift
Conçu pour la course, ce haut léger t'aide à rester au sec jusqu'à la ligne d'arrivée. Son encolure douce et confortable se combine à un tissu anti-transpirant et à des perforations pour te garantir une respirabilité optimale.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
- Perforations placées stratégiquement pour plus de respirabilité.
- Coupe slim pour une tenue ajustée.
Détails du produit
- Logos Swoosh non réfléchissants
- Ourlet courbé
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : IM7567-010
Taille et coupe
- Vu sur Jada Foreman, athlète universitaire.
- Foreman mesure 173 cm et porte une taille S.
- Coupe slim : profilée et ajustée
- Guide des tailles
Livraison et retours
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Nike AeroSwift
Informations supplémentaires
- Vu sur Jada Foreman, athlète universitaire.
- Foreman mesure 173 cm et porte une taille S.